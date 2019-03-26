Пограничники предотвратили попытку провоза наркотиков на территорию Армении

В минувшие выходные на пограничном пропускном пункте Агарака при проверке транспортных средств и лиц, пересекающих границу Армении, пограничники ФСБ РФ в Армении предотвратили две попытки незаконного ввоза наркотиков на территорию страны.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщило Пограничное управление ФСБ РФ в Армении.

В первом случае запрещенные вещества служебная собака обнаружила в салоне транспортного средства, во втором - в специально сшитом кармане на брюках.

В обоих случаях наркотики пытались провезти на территорию Армении граждане Ирана, которые хотели провести отдых в дни Новруза в Армении. Все обнаруженные материалы отправлены на экспертизу.

В настоящее время соответствующие органы Армении, для привлечения виновных к ответственности и выяснения подробностей событий, проводят комплексные мероприятия.