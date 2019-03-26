Правительство Армении предлагает повысить прозрачность управления акционерными обществами

Правительство Армении предлагает повысить подотчетность акционерных обществ, уровень защиты интересов мелких акционеров. Как передает «Арменпресс», пакет законопроектов О внесении изменений и дополнений в закон “Об акционерных обществах” представил министр экономического развития и инвестиций Армении Тигран Хачатрян.

«Проекты направлены на улучшение бизнес-среды. Они разработали расширение применения принципов корпоративного управления в акционерных компаниях и в то же время преследуют цель повысить уровень прозрачности и подотчетности управления организациями, повысить защиту интересов малых акционеров. Законодательное регулирование будет способствовать и расширению предпосылок развития рынка ценных бумаг и улучшению условий для осуществления инвестиций в частном секторе», - сказал министр.

Он представил существенные изменения, предлагаемые проектом. В частности, предлагается ограничение приобретения дочерними и зависимыми компаниями акций, выпущенных основной компанией. В дочерних и зависимых компаниях решения основной компании влиятельны. Министр отметил, что это часто вызывает ситуации, не способствующие прозрачности принятия решений организацией. Беря за основу международный опыт, предлагается применение этого ограничения.

Предлагается установить, что на собрании акционеров решение об ограничении прав на привилегированные акции какого-либо класса может быть принято только в том случае, когда за это решение проголосовали владельцы 3/4 привилегированных акций данного класса. Ограничение будет касаться ограничения прав на изменения, касающиеся порядка исчисления и выплаты дивидендов, определенных для привилегированных акций.

«Кроме обычных акций, компании могут выпускать также привилегированные акции, в отношении которых применяются правила фиксированной или гарантированной рентабельности в зависимости от стоимости. Предлагается установить, что такие решения в компании могут вступать в силу только в том случае, если в этом решении участвовали и владельцы привилегированных акций, составляющих 10%», - отметил министр.

Правительство также предлагает, чтобы в открытых акционерных обществах в совете директоров были и независимые члены. Для независимого директора предлагаются определенные ограничения.

Тигран Хачатрян заверил, что пакет преследует цель полностью улучшить условия, по которым действуют организации, и повысить степень общественного доверия к ним.