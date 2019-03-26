Содокладчики ПАСЕ приветствуют предстоящие в Армении реформы и выражают надежду на четкие и ощутимые результаты

Содокладчики Парламентской ассамблеи Совета Европы по вопросам Армении по итогам визита в Армению заявили, что власти страны прекрасно понимают ожидания общества. Как сообщает «Арменпресс» со ссылкой на официальный сайт ПАСЕ, содокладчики по Армении Юлия Ловочкина (Украина) и Андрей Ширцели (Словения) выразили надежду, что предстоящие в Армении реформы приведут к четким и ощутимым результатам.

Содокладчики приветствовали готовность парламентариев выделить в институциональной системе центральную роль Национального собрания, а также желание исполнительной власти разделить ветви власти. «Традиция «вертикальной власти» в Армении устарела, и можно только приветствовать любую готовность создания правового баланса сил», - сказали содокладчики, подчеркнув, что это может способствовать укоренению в Армении демократической культуры, основанной на плюрализме и толерантности.

В ходе встреч в Армении содокладчики сообщили, что у властей произошли очевидные изменения настроения и отношения к ряду направлений, таких как гендерное равенство, борьба с коррупцией. Они также сообщили, что уже видны первые результаты борьбы с коррупцией. «Мы приветствуем большую часть готовящихся реформ, касающихся независимости судебной власти, принятия новой антикриминальной политики, создания институтов по борьбе с коррупцией и дискриминацией», - заметили содокладчики.

Отмечается, что содокладчики будут внимательно следить за ходом реализации вышеуказанных реформ. Они призвали власти Армении использовать широкую общественную поддержку, для активизации усилий по осуществлению социальных реформ, включая улучшение социальных услуг для всех армян.

Содокладчики высоко оценили ту зрелость, которую проявили политические силы Армении и армянский народ в вопросе управления ходом мирной революции и осуществления политического перехода, последовавшего за ней. «Этот переход завершился состоявшимися в декабре 2018 года выборами, которые все международные наблюдатели и подавляющее большинство политических деятелей Армении, с которыми мы встречались, сочли справедливыми и справедливыми»,- отметили они.

Они добавили, что осуществляемые в Армении реформы достаточно глубоки. «Совет Европы и его Парламентская ассамблея находятся в распоряжении армянского народа и его представителей в вопросе подготовки и реализации этих изменений», - заключили содокладчики.