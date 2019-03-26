Армия Израиля нанесла новые ответные удары в секторе Газа

Армия обороны Израиля нанесла во вторник дополнительные удары в секторе Газа в ответ на ракетные обстрелы израильской территории.

"За последние два часа в ответ на запуск ракет по израильской территории истребители Армии обороны Израиля поразили дополнительные террористические цели на территории военного лагеря ХАМАС в центральной части сектора Газа. Танки и вертолеты израильской армии также ударили по нескольким военным постам ХАМАС. Эти удары были произведены в дополнение к десяткам других, которые были нанесены за последние сутки. ХАМАС отвечает за любые события, источником которых является сектор Газа", - говорится в распространенном военными коммюнике.

Палестинские радикалы в ночь на вторник после заявления о прекращении огня с 23:00 мск понедельника выпустили порядка 30 ракет по южным районам Израиля, сообщила ранее армейская пресс-служба. В ответ израильские военные поразили 15 военных целей в секторе Газа,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Очередной виток противостояния начался с того, что рано утром 25 марта выпущенная из сектора Газа ракета попала в жилой дом в мошаве (сельскохозяйственное поселение) Мишмерет в центральной части Израиля к северу от Тель-Авива. В результате этой атаки пострадали семеро израильтян, включая детей. В ответ армия вечером 25 марта начала наносить удары по позициям ХАМАС.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вынужден был прервать в понедельник визит в США из-за ситуации в секторе Газа. Перед вылетом из Вашингтона в ночь на вторник по израильскому времени он заявил, что "Израиль уже дал очень сильный ответ на ракетные обстрелы из сектора Газа". "ХАМАС должен знать, что мы без колебаний войдем [в сектор Газа] и предпримем все необходимое", - приводит высказывания премьера израильское государственное радио Kan. Предыдущая военная операция в секторе Газа "Нерушимая скала" длилась 50 дней в июле-августе 2014 года, ее заявленной целью было прекращение ракетных обстрелов Израиля с территории палестинского приморского анклава.