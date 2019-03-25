Опрос: Зеленский во втором туре выборов президента Украины побеждает всех соперников

Кандидат в президенты Украины, представитель партии "Слуга народа" Владимир Зеленский имеет самые высокие шансы выиграть во втором туре выборов. Об этом свидетельствуют данные опроса, который провел Киевский международный институт социологии (КМИС) в период с 14 по 22 марта.

"Владимир Зеленский набирает больше всего голосов и в паре с Петром Порошенко (43% против 17,6% у Порошенко), и в паре с Юлией Тимошенко (39,1% против 20% у Тимошенко), и в паре с Анатолием Гриценко (37,7% против 23,7% у Гриценко)", - говорится в материалах опроса, опубликованных в понедельник на сайте КМИС. Отмечается также, что действующий президент не имеет шансов выиграть во втором туре, он проигрывает любому возможному противнику.

Согласно данным опроса, рейтинг кандидата в президенты Украины Зеленского превысил 30%. Среди тех, кто точно определился и пойдет на выборы, за Зеленского готовы отдать свои голоса 32,1% избирателей. Далее идут президент Петр Порошенко (17,1%) и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко (12,5%). За кандидата в президенты страны, представителя "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрия Бойко готовы проголосовать 10,4% граждан, а председателя партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко 6,9%,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Рейтинг партий во многом дублирует индивидуальные рейтинги политиков. Социологи отмечают, что в Верховную раду по итогам осенних выборов могут пройти семь партий. Среди тех, кто определился и пойдет на парламентские выборы, 24,4% проголосовали бы за партию "Слуга народа", 16,5% - за партию "Батькивщина", 14,1% - за партию "Блок Петра Порошенко "Солидарность". Четвертое и пятое места занимают" Оппозиционная платформа - "За Жизнь" (12%) и "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко (8,3%). Шансы пройти в парламент также есть у Радикальной партии Олега Ляшко (5,3%) и у партии "Оппозиционный блок" (5,1%). Остальные политические силы не преодолевают проходной барьер в 5%.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел всеукраинский опрос общественного мнения с 14 по 22 марта. Методом личного интервью опрошены 2004 респондента, проживающих в 126 населенных пунктах Украины. Статистическая погрешность выборки в среднем не превышает 2%.