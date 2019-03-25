ЕРЕВАН, 25 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. Основной версией дела о смерти Альберта Епремяна 20 ноября 2018 года на взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево является нарушение диспетчерской группой, осуществляющей регистрацию пассажиров, и сотрудниками Управления по перевозке багажа установленных технических регламентов.

Как сообщает «Арменпресс», журналистам РИА Новости об этом сообщил руководитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК Сергей Вазюлин.

“Действительно, в ноябре 2018 года был травмирован гражданин Армении Альберт Епремян на летном поле аэропорта Шереметьево. Нами сразу было возбуждено уголовное дело о нарушении требований в области транспортной безопасности. Следователям в данном случае нужно было расследовать не только сам факт гибели человека от травмирования самолетом, но и вопросы о том, как он оказался на полосе.

Основой версией проникновения Епремяна на летное поле следствие считает нарушения установленных технических регламентов обслуживания пассажиров и оформления багажа со стороны диспетчеров группы регистрации и посадки пассажиров отдела организации пассажирских перевозок департамента по наземному обеспечению перевозок. Наряду с этим следствие проверяет и другие возможные версии случившегося, но сейчас склоняемся к тому, что за пассажиром элементарно недоглядели. Он вышел из здания аэропорта и должен был сесть в шаттл, но обойдя его, прошел на поле. Сейчас собираем необходимые доказательства, расследование уголовного дела пока не завершено”, - сказал Вазюлин.

20 ноября на взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево было обнаружено тело 25-летнего Альберта Епремяна. Молодой человек оказался под колесом взлетающего самолета и умер. Была распространена информация о том, что молодого человека депортировали из Испании, но когда он приземлился в Москве, решил бежать, и этот побег привел к трагической смерти.