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Центральный банк Армении выпустит памятную монету с изображением кавказского леопарда


В рамках мероприятий Года кавказского леопарда Министерство охраны природы РА совместно с Центральным банком выпустят памятную монету с леопардом. Об этом на пресс-конференции сказала начальник отдела политики биоразнообразия и биобезопасности Министерства охраны природы Армении Воскеат Григорян.

'' Выпуск монеты запланирован на сентябрь. Специалисты уже работают над эскизами", - сказала Воскеат Григорян. Она сообщила, что в октябре планируется турнир по бегу, победителям которого будут вручены медали с леопардом.

По решению правительства, 2019 год в Армении провозглашен Годом кавказского леопарда.

 




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