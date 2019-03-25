Более 470 работающих матерей смогли при поддержке государства нанять нянек

Число пользователей программы ''Няня от государства" увеличилось с 200 человек до 475. Спрос на программу велик.

Как передает «Арменпресс», об этом на заседании постоянной парламентской комиссии по здравоохранению и социальным вопросам сказала министр труда и социальных вопросов Армении Заруи Батоян.

''В прошлом году было предусмотрено 200 матерям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком и желающим вернуться на работу, выделить компенсацию заработной платы няни. Однако, поскольку спрос был больше, программа была реализована для 475 мам. В этом смысле мы считаем, что это действительно важная программа'', - сказала Батоян.

По ее словам, в ближайшее время в рамках стратегии, направленной на улучшение демографической ситуации, должны быть разработаны и представлены программы поддержки матерей, женщин и родителей, которые будут направлены как на возможности возвращения на работу, так и на создание других социальных гарантий.

Государство в 2018 году разработало программу поддержки матерям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком, но желающим вернуться на работу. Государство готово выплатить 50% зарплаты няни, которая, однако, не должна превышать 55 тысяч драмов.