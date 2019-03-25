Число случаев заражения вирусом Эболы в ДРК превысило тысячу

Число случаев заражения смертельно опасным вирусом геморрагической лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго превысило тысячу. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает министерство здравоохранения страны.

Ранее сообщалось о 927 случаях заражения и 584 погибших.

"С начала эпидемии число случаев заражения достигло 1009, включая 944 подтвержденных случаев и 65 возможных", - говорится в заявлении министерства.

Кроме того, по официальным данным, 629 человек погибли, 321 человек были вылечены и "240 подозрительных случаев расследуются".

Болезнь, вызванная вирусом Эбола, — острая вирусная инфекция, поражающая людей и некоторые виды животных. Эпидемия Эболы разразилась в Западной Африке в 2015 году и в основном затронула три страны: Гвинею, Сьерра-Леоне и Либерию.

Нынешняя вспышка Эболы в ДР Конго началась в конце июля 2018 года.