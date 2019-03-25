Пользователи Telegram смогут полностью удалять личную переписку у себя и собеседников

Мессенджер Telegram разрешил пользователям удалять всю личную переписку как у себя, так и у собеседников без срока давности. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом в воскресенье в своем канале сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.

"С сегодняшнего дня мы позволим каждому пользователю удалять любое сообщение в частной переписке с обеих сторон. Не имеет значения, кто и когда отправлял сообщение, вы можете полностью это контролировать. Вы даже можете стереть весь разговор с обеих сторон, если захотите", - написал Павел Дуров.

Ранее удалить можно было только собственные сообщения, отправленные за последние 48 часов.

Дуров также указал, что разработчики принимали во внимание обеспокоенность пользователей возможными злоупотреблениями новой функцией и сохранностью своей переписки.

"Мы тщательно обдумали эту проблему, но считаем, что преимущество контроля над своими следами в цифровом пространстве важнее", - написал Дуров.