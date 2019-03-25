ЕСПЧ потребовал от правительства Армении предоставить соответствующую информацию по делу Манвела Григоряна

Европейский суд по правам человека отложил рассмотрение вопроса о принятии промежуточной меры по делу бывшего депутата Национального Собрания Манвела Григоряна.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает официальный сайт представительства Армении в Европейском суде по правам человека.

“22 марта в письме, полученном из ЕСПЧ, правительству РА сообщалось о просьбе адвоката Манвела Григоряна 12 марта, чтобы, согласно 39-му регламенту суда, была принята промежуточная мера, обязывающая власти РА немедленно перевести Манвела Григоряна в гражданскую больницу под наблюдение соответствующих врачей-специалистов, а также немедленно перевести его в указанное им медучреждение, находящееся во Французской Республике, с целью дальнейшей проверки и лечения.

22 марта Европейский суд принял решение отложить рассмотрение вопроса о принятии промежуточной меры, потребовав от правительства Армении до 3 апреля предоставить соответствующую информацию.

В настоящее время полномочный представитель правительства РА в Европейском суде предпринимает соответствующие шаги для сбора указанной информации, оформления позиции правительства РА и представления ее в Европейский суд в установленные сроки”, - отмечается на сайте.