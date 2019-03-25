Нетаньяху объявил о сокращении визита в США из-за ракетного обстрела из сектора Газа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что сокращает начинающийся в понедельник визит в США из-за ракетного обстрела центральной части еврейского государства из сектора Газа, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"В свете событий в области безопасности я решил сократить визит в Соединенные Штаты, через несколько часов я встречусь с президентом [США Дональдом] Трампом и немедленно вернусь в Израиль. Произошло преступное нападение на государство Израиль, и мы ответим силой", - цитирует высказывания премьера государственное радио "Кан".

Ранее медицинская служба "Маген Давид адом" сообщила, что в результате попадания запущенной из сектора Газа ракеты в жилой дом в мошаве Мишмерет в центральной части Израиля в понедельник с ранениями различной степени тяжести были госпитализированы семеро израильтян.