Министр обороны Азербайджана с рабочим визитом посетит США

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов 25 марта с рабочим визитом будет в США.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщили азербайджанские СМИ.

В рамках визита в Нью-Йорке Гасанов примет участие во встрече министров обороны стран-участниц миротворческих операций ООН.