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Министр обороны Азербайджана с рабочим визитом посетит США


Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов 25 марта с рабочим визитом будет в США.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщили азербайджанские СМИ.

В рамках визита в Нью-Йорке Гасанов примет участие во встрече министров обороны стран-участниц миротворческих операций ООН.




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