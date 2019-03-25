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Специальная королевская комиссия займется расследованием теракта в Новой Зеландии


Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн в понедельник объявила о создании специальной королевской комиссии для расследования теракта в мечетях Крайстчерча, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Специальная королевская комиссия, созданная кабинетом, должна разобраться все ли было сделано для того, чтобы предотвратить нападение, и правильно ли действовали спецслужбы", - отметила она на еженедельной пресс- конференции в Веллингтоне, которая транслировалась на сайте газеты The New Zealand Herald.

По ее словам, в зоне пристального внимания комиссии окажутся, прежде всего, события, предшествовавшие нападению, в том числе как предполагаемый боевик получил оружие, какова роль социальных сетей в произошедшем и что могли и должны были сделать службы безопасности.

Предполагается что поименный состав комиссии будет оглашен позднее после того, как правительство четко обозначит круг вопросов, которыми займется расследование.

 

 




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