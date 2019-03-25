911 подводит итоги прошедшей недели

В Национальном Центре кризисного управления спасательной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения в период с 18 по 24 марта было зарегистрировано 339 случаев, из которых 195 - чрезвычайные.

Как сообщили «Арменпресс» в МЧС Армении, за указанный период было зарегистрировано 114 бытовых вызовов, 123 пожара, 55 ДТП, в результате которых погибли 2 человека и 70 пострадали, а в результате оперативно-спасательных действий спасены 3 человека.

Из-за погодных условий зафиксировано 16 случаев блокирования транспортных средств. Спасатели оказали помощь 46 гражданам и доставили в безопасное место 26 транспортных средств, заблокированных на автодорогах.

За неделю было зарегистрировано 7 случаев отравления, в результате которых пострадали 14 граждан.

МЧС РА призывает быть максимально бдительными и соблюдать элементарные правила безопасности как в быту, так и на дорогах.