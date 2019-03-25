Спецпрокурор Мюллер подтвердил отсутствие сговора Трампа с Москвой

Спецпрокурор США Роберт Мюллер подтвердил отсутствие сговора между Москвой и избирательным штабом Дональда Трампа, при этом не дал четкого ответа на вопрос, создавал ли американский лидер препятствия правосудию. Однако глава минюста Уильям Барр и его первый заместитель Род Розенстайн по итогам изучения подготовленного Мюллером доклада заключили, что в нем не выявлено никаких действий со стороны президента, которые могли бы считаться составом преступления, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Соответствующие выводы обнародовало в воскресенье министерство юстиции США, которое одновременно выполняет функции генеральной прокуратуры.

Сам президент США заявил, что расследование Мюллера полностью оправдало его и не обнаружило доказательств сговора или создания препятствия правосудию. "Нет сговора, нет препятствий правосудию, полное и окончательно оправдание" - написал он на своей странице в Twitter.

Спикер Палаты представителей и лидер демократического меньшинства Сената Конгресса США Нэнси Пелоси и Чак Шумер в распространенном совместном заявлении призвали Барра опубликовать доклад Мюллера в полном объеме и вместе с сопутствующей документацией. "Письмо генерального прокурора Барра поднимает столько же вопросов, на сколько оно отвечает", - говорится в документе.