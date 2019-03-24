Водитель перевернувшейся на дороге  Вардахпюр-Кармраван машины  скончался  на месте

23 марта в 20:26 часов в службу «911» МЧС РА поступил сигнал о том, что на дороге Вардахпюр-Кармраван Ширакской области произошло ДТП, есть погибший, необходима помощь.

На место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда Спасательной службы МЧС РА.

Как стало известно Арменпресс с официального сайта МЧС РА, выяснилось, что на 5 км дороги Ашоцк-Гюмри автомобиль Mitsubishi Pajero iO (водитель Л.Г., 1965 г/р) съехал с проезжей части и перевернулся. Водитель скончался на месте.

До прибытия спасателей граждане вытащили тело водителя из машины и поднесли к карете скорой помощи.

Спасатели обесточили машину, перекрыли подачу газа.