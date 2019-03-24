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Водитель перевернувшейся на дороге  Вардахпюр-Кармраван машины  скончался  на месте


23 марта  в 20:26  часов  в  службу  «911»  МЧС РА поступил сигнал о том, что на дороге  Вардахпюр-Кармраван Ширакской  области произошло ДТП, есть погибший, необходима  помощь.

На место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда Спасательной  службы  МЧС РА. 

Как  стало известно Арменпресс с  официального сайта МЧС РА, выяснилось, что на 5 км дороги Ашоцк-Гюмри автомобиль Mitsubishi Pajero iO (водитель Л.Г.,  1965 г/р) съехал с  проезжей  части  и перевернулся. Водитель скончался на месте.

До прибытия  спасателей граждане  вытащили тело водителя  из машины и поднесли к  карете  скорой  помощи.

Спасатели обесточили машину, перекрыли подачу  газа.




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