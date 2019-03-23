Президент Казахстана утвердил переименование столицы в Нур-Султан

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о внесении изменений в Конституцию страны, касающийся переименования столицы республики в Нур-Султан, как передает Арменпресс, об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Токаев выступил с инициативой переименовать столицу Астану в Нур-Султан вскоре после принятия президентской присяги 20 марта. Он также предложил увековечить имя первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в названии центральных улиц городов. В тот же день парламент на совместном заседании палат принял закон о внесении поправки в Конституцию о переименовании Астаны.

В четверг и пятницу в Астане и Алма-Ате прошли стихийные митинги несогласных с переименованием столицы. По данным очевидцев, в Астане были задержаны порядка 60 человек, в Алма-Ате - около 20. В департаментах полиции этих городов информацию о задержаниях не комментируют.