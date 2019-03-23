НАТО запланировала построить в Польше объект для военной техники США

НАТО планирует в течение двух лет построить в Польше складской объект для американской военной техники, как передает Арменпресс, об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на генсека НАТО Йенса Столтенберга.

"Это показывает то, как тесно мы работаем с США", - отметил Столтенберг в интервью газете.

Складское помещение будет построено вблизи авиационной базы в селе Повидз, отмечает газета.

На строительство планируется направить $260 млн, его начало назначено на лето этого года, сообщает Арменпресс, со ссылкой на Интерфакс.

На объекте будут храниться американские бронетехника, боеприпасы и вооружение, рассказал Столтенберг.