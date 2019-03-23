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Сотрудники Министерства диаспоры участвуют в субботнике с армянской молодежью из Сирии


Сотрудники Министерства  диаспоры и сирийская молодежь, участвующая в программе  «Шаг к дому»,пришли на  субботник и работают во главе  с и.о. министра  диаспоры  Бабкеном Тер-Григоряном.

Как  передает Арменпресс, сотрудники министерства вместе  с  армянской  молодежью из Сирии  убрали и благоустроили Кольцевой  парк, Аллею армянских благотворителей на территории памятника МикаелуНалбандяну.

По инициативе  Министерства  территориального управления  и развития  РА, в рамках программы  «Чистая Армения» 23 марта  объявлен общереспубликанским Днем чистоты.  

В  работе  используются   самосвалы, экскаваторы, краны и др.  Намечена санитарная очистка, благоустройство и озеленение  в  жилых кварталах,  туристических и культурно-исторических местах, на обочинах межгосударственных и республиканских дорог, в местах общественного пользования.

Работы  начались с раннего утра. В  субботнике  участвуют сотрудники исполнительной  власти, областных администраций, частных компаний, граждане  страны.

На субботник  вышли также премьер-министр Никол Пашинян, мэр Еревана АйкМарутян, министры, депутаты.




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