Сотрудники Министерства диаспоры участвуют в субботнике с армянской молодежью из Сирии

Сотрудники Министерства диаспоры и сирийская молодежь, участвующая в программе «Шаг к дому»,пришли на субботник и работают во главе с и.о. министра диаспоры Бабкеном Тер-Григоряном.

Как передает Арменпресс, сотрудники министерства вместе с армянской молодежью из Сирии убрали и благоустроили Кольцевой парк, Аллею армянских благотворителей на территории памятника МикаелуНалбандяну.

По инициативе Министерства территориального управления и развития РА, в рамках программы «Чистая Армения» 23 марта объявлен общереспубликанским Днем чистоты.

В работе используются самосвалы, экскаваторы, краны и др. Намечена санитарная очистка, благоустройство и озеленение в жилых кварталах, туристических и культурно-исторических местах, на обочинах межгосударственных и республиканских дорог, в местах общественного пользования.

Работы начались с раннего утра. В субботнике участвуют сотрудники исполнительной власти, областных администраций, частных компаний, граждане страны.

На субботник вышли также премьер-министр Никол Пашинян, мэр Еревана АйкМарутян, министры, депутаты.