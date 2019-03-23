Сделать Гюмри и центром культуры вкуса — на ужине «Вкус Франции» президент Армен Саркисян предложил инициировать в мире и «Вкус Армении»
Президент Армении Армен Саркисян присутствовал на традиционном в мире ужине «Вкус Франции», который в этом году проходил в Гюмри.
Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента РА,на торжественном мероприятии в центре «Богоматерь Армении» в Гюмри с участием государственных деятелей, дипломатов, деятелей искусства, культуры, предпринимателей была представлена французская гастрономия, которая считается частью нематериального наследия ЮНЕСКО.
Посол Франции в РА Джонатан Лакот поблагодарил президента РА за участие в мероприятии. Он также отметил, что организация мероприятия в этом году в Гюмри символизирует возрождение города, а президент Саркисян является одним из активных участников и радетелей этого.
Президент говорил об этом и с Генеральным секретарем ЮНЕСКО.
В свою очередь, президент приветствовал проведение этого мероприятия в Гюмри, подчеркнув, что место выбрано очень правильно.
"Думаю, мы заложили основу прекрасной традиции, поскольку. Я очень рад, что вкус еды и культуры в Армении ассоциируется с Францией и с Гюмри", - сказал президент.
Армен Саркисян выразил готовность и впредь участвовать в подобных мероприятиях и призвал участвующих в мероприятии послов зарубежных стран организовать аналогичные презентации национальных кухонь своих стран.
"Если мои друзья-дипломаты продолжат традицию и организуют здесь, в Гюмри, подобные мероприятия, и это будет кухня Ливана, Греции, Италии, России, США и др., поверьте –я с радостью приму участие в них",- заявил президент.
При этом президент предложил три обязательных условия:необходимость проведения этих мероприятий в Гюмри, при этом представлять кухню одной страны и непременно с участием людей, готовых инвестировать в развитие города.
Саркисян предложил также ежегодно – с 21 сентября, в течение месяца проводить фестиваль под названием "Вкус Армении".
В ходе мероприятия с концертной программой выступили воспитанники центра «Богоматерь Армении».