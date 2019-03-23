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Сделать Гюмри и центром культуры вкуса — на ужине «Вкус Франции» президент Армен Саркисян предложил инициировать в мире и «Вкус Армении»


Президент Армении Армен Саркисян присутствовал на  традиционном в  мире  ужине «Вкус Франции», который  в  этом году  проходил в  Гюмри.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата президента РА,на торжественном мероприятии в центре  «Богоматерь Армении»  в Гюмри с участием государственных деятелей, дипломатов, деятелей искусства, культуры, предпринимателей была представлена французская гастрономия, которая считается частью нематериального наследия ЮНЕСКО.

Посол Франции в РА Джонатан Лакот поблагодарил президента РА за участие в мероприятии. Он также отметил, что организация мероприятия в этом году в Гюмри символизирует возрождение города, а  президент Саркисян является одним из активных участников  и радетелей  этого.

Президент  говорил об этом и с Генеральным секретарем ЮНЕСКО.

В свою очередь, президент приветствовал проведение этого мероприятия в Гюмри, подчеркнув, что место выбрано очень правильно.

"Думаю, мы заложили основу прекрасной традиции, поскольку. Я очень рад, что вкус еды и культуры в Армении ассоциируется с Францией и с Гюмри", - сказал президент.

Армен Саркисян выразил готовность и впредь участвовать в  подобных мероприятиях  и  призвал участвующих в мероприятии послов зарубежных стран организовать аналогичные презентации национальных кухонь своих стран.

"Если мои друзья-дипломаты продолжат традицию и организуют здесь, в Гюмри, подобные мероприятия, и это будет кухня Ливана, Греции, Италии, России, США и др., поверьте –я  с радостью приму участие в них",- заявил президент.

При этом президент предложил три  обязательных условия:необходимость проведения этих мероприятий в Гюмри, при этом представлять кухню одной  страны и непременно с участием людей, готовых инвестировать в развитие города.

Саркисян предложил также ежегодно – с 21 сентября, в  течение  месяца проводить фестиваль под названием "Вкус Армении".

В ходе  мероприятия  с концертной  программой выступили воспитанники центра  «Богоматерь Армении».

 




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