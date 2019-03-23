В ближайшие дни в республике будут осадки, температура воздуха понизится

На территории РА днем 23-го, 27-го марта ожидается погода без осадков.

С 24-26 и 28-го марта время от времени ожидаются осадки, в горных районах и предгорьях - в виде снега, долинах - в виде дождя.

Ветер северо-западный с порывами до 3-8 м/с, 24-го марта в отдельных местах ожидается усиление ветра до 18-23 м/с.

В дневное время с 24-26 марта температура воздуха постепенно понизится на 5-7 градусов.

В городе Ереване днем 23-го, 27-го марта ожидается погода без осадков. С 24-26 и 28-го марта время от времени ожидаются осадки.

24-го марта ожидается усиление ветра до 18-20 м/с.