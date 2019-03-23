Европейские индексы - 22-03-19

МОСКВА, 23 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 22 марта:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 1.61% и составил 11364.17 пункта, французский CAC 40 снизился на 2.03% и составил 5269.92 пункта, британский FTSE снизился на 2.01% и составил 7207.59 пункта, а российский RTSI снизился на 1.96% и составил 1213.40 пункта.