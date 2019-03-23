Гюльбудагянц – о приглашении Мовсисяна в сборную

Главный тренер национальной сборной Армении Армен Гюльбудагянц прокомментировал вопрос о приглашении в сборную Юры Мовсисяна, который в последнее время испытывает недостаток игровой практики и не выступает ни в одном клубе.

«Роль Юры Мовсисяна в сборной большая. Мы всегда отмечаем, что сборная – одна большая семья. Я очень рад, что Юра вместе со сборной. Кроме того, я надеюсь, что через месяц-два у Юры будет команда, и его начнут приглашать в сборную», - как передает Арменпресс, сказал тренер.

В первом туре отборочного этапа на Евро-2020 сборнаяАрмении в гостях встретится с командой Боснии и Герцеговины.

Встреча состоится 23 марта в 23:45.