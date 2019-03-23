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Гюльбудагянц – о приглашении Мовсисяна в сборную


Главный  тренер  национальной  сборной  Армении Армен  Гюльбудагянц прокомментировал вопрос  о приглашении  в  сборную Юры Мовсисяна, который в  последнее время испытывает недостаток  игровой  практики и не  выступает ни в одном клубе.   

«Роль Юры Мовсисяна в сборной  большая.  Мы  всегда отмечаем, что сборная – одна большая семья. Я очень рад, что Юра вместе  со сборной. Кроме  того, я надеюсь, что через месяц-два у  Юры  будет команда, и его начнут приглашать в  сборную», - как  передает Арменпресс, сказал тренер.

В  первом туре  отборочного этапа на  Евро-2020 сборнаяАрмении в  гостях встретится с командой  Боснии и Герцеговины.

Встреча  состоится 23 марта в 23:45.




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