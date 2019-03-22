Парафирован проект Плана консультаций между Министерствами иностранных дел Армении и Украины на 2019-2020 годы

В Киеве 22 марта были проведены политические консультации между Министерствами иностранных дел Армении и Украины на уровне заместителей министров иностранных дел.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, в ходе консультаций делегации, возглавляемые Заместителями Министров иностранных дел Армении и Украины, Шаваршем Кочаряном и Василем Боднаром соответственно, обсудили перспективы активизации сотрудничества в двусторонних и многосторонних форматах, подчеркнув ряд вопросов региональной и международной повестки дня, представляющих взаимный интерес.

Стороны подробно обсудили перспективы углубления торгово-экономических отношений, укрепления межпарламентского сотрудничества и расширения договорно-правовой базы между двумя странами.

В ходе встречи была подчеркнута важность регулярных консультаций между министерствами иностранных дел на разных уровнях и между различными департаментами. Исходя из этого, заместители министров иностранных дел Кочарян и Боднар парафировали проект Плана консультаций между Министерствами иностранных дел Армении и Украины на 2019-2020 годы, который вскоре будет подписан Министрами иностранных дел Армении и Украины.