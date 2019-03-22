МИД Арцаха приветствует создание в Канаде парламентской Группы дружбы с Арцахом

Управление информации и по связям с общественностью МИД Республики Арцах выступило с комментарием в связи с созданием в Канаде парламентской Группы дружбы с Арцахом. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МИД Арцаха, в комментарии, в частности, говорится:

“Приветствуем создание в Канаде 19 марта с.г. парламентской группы дружбы с Арцахом. Парламентская дипломатия - один из важных форматов расширения международного сотрудничества Арцаха.

Данный шаг канадских парламентариев еще раз свидетельствует о недопустимости и неприемлемости политики изоляции в отношении Арцаха и его народа. Уверены, что создание Группы дружбы будет способствовать расширению дружественных связей между народами двух стран, а также внесет вклад в укрепление мира и стабильности в регионе посредством продвижения всеобщих ценностей свободы, демократии и уважения прав человека.

Выражаем свою признательность Канадскому комитету «Ай Дата» АРФД за содействие в создании группы”.