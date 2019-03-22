По мнению Ванецяна, не стоит политизировать должности директора СНБ или начальника полиции

Правоохранительные органы Армении не избегают парламентского контроля. Как сообщает Арменпресс, об этом журналистам в Национальном Собрании заявил директор Службы национальной безопасности Артур Ванецян. По просьбе журналистов он высказал свое мнение по поводу предложения о превращении Службы национальной безопасности и полиции в министерства.

«Если будет политическое решение, то мы подчинимся ему. Но я хотел бы подчеркнуть, что если его целью является парламентский контроль, то сегодняшний день является ярким примером того, что мы не избегаем парламентского контроля. В любой момент мы можем прийти и ответить на вопросы депутатов Национального Собрания в закрытом или открытом формате», - сказал Артур Ванецян.

Он отметил, что у премьер-министра нет политических указаний, СНБ действует в рамках закона.

«Думаю, что должности директора Службы национальной безопасности или начальника полиции не должны быть политизированы, потому что, если мы станем министрами, мы станем политическими фигурами, и хотим того или нет, будем обслуживать интересы какой-либо силы», - сказал он.