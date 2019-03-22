Netflix начинает работу над современной версией фильма по роману Александра Дюма "Три мушкетера". Об этом сообщает портал The Hollywood Reporter.

По информации издания, автором проекта является Харрисон Квери ("На тропе войны"), а продюсерами станут Эрик Ньюман (сериалы "Нарко" и "Яркость") и Скотт Глассголд ( фильм "Перспектива" и сериал "Секс будущего").

Детали нового проекта не раскрываются, но, как отмечает The Hollywood Reporter, фильм будет выдержан в стиле экшена "Миссия невыполнима",сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Действие романа Алесандра Дюма происходит во Франции времен XVII века. Молодой человек по имени Д'Артаньян приезжает в Париж, чтобы вступить в ряды королевской стражи, но получает отказ. Позже он встречает мушкетеров Атоса, Портоса и Арамиса, с которым попадает в различные приключения.