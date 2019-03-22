Председатель ПАСЕ с официальным визитом посетит Армению

Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Лилиани Мари-Паскье 26-28 марта совершит официальный визит в Армению.

Как сообщает Арменпресс, об этом говорится на официальном сайте ПАСЕ. В рамках визита председатель ПАСЕ встретится с президентом Армении Арменом Саркисяном, премьер-министром Николом Пашиняном, спикером Национального Собрания Араратом Мирзояном, министром иностранных дел Зограбом Мнацаканяном, министром труда и социальных вопросов Заруи Батоян.

Запланированы также встречи с руководителями политических фракций парламента и председателями различных парламентских комитетов, а также с членами армянской делегации в ПАСЕ.

Лилиан Мари-Паскье также примет участие в круглом столе по гендерным вопросам, в котором примут участие омбудсмен Армении Арман Татоян и представители гражданского общества.

Пресс-конференция председателя ПАСЕ назначена на 27 марта в 13:00.