Ашот Гулян приветствовал создание в Канаде группы “Парламентские друзья народа Арцаха”

22 Марта Председатель Национального собрания Республики Арцах Ашот Гулян направил письмо с выражением благодарности члену Палаты общин Канады Рейчел Хардер, под руководством которой 19 марта в Оттаве была сформирована группа Парламентских друзей народа Арцаха.

Как сообщили «Арменпресс» в отделе по связям с общественностью и СМИ НС НКР, в письме, в частности, говорится: “От имени Национального собрания Республики Арцах и от себя лично выражаю признательность Вам и членам группы за желание и решимость развивать дружественные отношения с народом Арцаха”.

Эта инициатива - новый институциональный уровень нашего сотрудничества, которое началось с Вашего визита в Степанакерт два года назад и знакомства с нашей страной.

Уверен, что это станет эффективной платформой для расширения взаимовыгодных связей между Арцахом и Канадой, в частности, в сфере гуманитарного сотрудничества.

Председатель НС направил письмо с выражением благодарности и исполнительному директору Комиссии Ай Дата Канады Севаку Беляну за содействие, оказанное в деле формирования группы дружбы.