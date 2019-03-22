Эксперт ВОЗ дал рекомендации о дневной норме жидкости

Пить воду лучше по мере появления жажды в течение всего дня, но и единовременное употребление дневной нормы жидкости не критично. Как передает Арменпресс, об этом заявил в интервью РИА Новости координатор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по воде, гигиене и здоровью Брюс Гордон накануне Всемирного дня водных ресурсов, который отмечается 22 марта.

"Случаи так называемого "отравления водой" крайне редки. Для этого надо выпить 3-4 или даже больше литров сразу. При этом во время употребления воды у вас в организме должен быть очень низкий уровень соли. В таком варианте это очень опасно", - сказал он.

По мнению эксперта, не страшно, если вы выпили свою дневную норму воды сразу, но лучше пить понемногу в течение дня, когда испытываете жажду.