Президент Армении принял верительные грамоты посла Кубы в Армении

Президент Республики Армения Армен Саркисян принял верительные грамоты Чрезвычайного и полномочного посла Республики Куба в нашей стране Эмилио Певида Пупо (резиденция в г.Нурсултане).

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Армении, Армен Саркисян поздравил посла с началом дипломатической миссии в нашей стране, пожелал успехов и выразил надежду, что при его действенном участии двусторонние отношения наполнятся новым содержанием.

Президент Республики и новоназначенный посол обменялись мнениями относительно возможностей расширения сотрудничества в различных областях. В качестве перспективных отраслей были выделены здравоохранение, фармацевтика, биотехнологии и туризм. Они подчеркнули также большой потенциал взаимовыгодного взаимодействия в научно-образовательной и культурной сферах.

Отметив, что в советские годы многие кубинцы получали образование в Армении, Президент Саркисян посчитал желательным восстановление этой традиции, осуществление программ обмена в сферах культуры и образования.