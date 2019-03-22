Актриса Эмилия Кларк, известная по роли Дейенерис Таргариен в сериале "Игра престолов", рассказала о перенесенном во время съемок инсульте, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Это произошло в 2011 году, когда актриса, которой тогда было 24 года, снималась во втором сезоне. Она собиралась на тренировку в спортзале, но в раздевалке внезапно почувствовала головокружение и сильную боль, из-за чего чуть не потеряла сознание.

"Стреляющая, колющая, стискивающая боль усиливалась. На каком-то уровне я понимала, что происходящее связано с повреждением мозга", — сказала Кларк в интервью The New Yorker.

Медики диагностировали у нее субарахноидальное кровоизлияние — тяжелую форму инсульта, при которой умирает более трети пациентов.

Актриса перенесла две операции на мозге, между которыми продолжала съемки. По словам Кларк, она смогла восстановиться после болезни.