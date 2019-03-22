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Момент взрыва на химическом заводе в Китае попал на видео


В Сети появилось видео взрыва на химзаводе "Цзянсу Тяньцзяи" на востоке Китая, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

На кадрах виден пожар, затем происходит мощный взрыв, после чего пламя и клубы дыма моментально распространились вокруг.

Взрыв произошел накануне днем.

В результате инцидента погибли 47 человек, еще 32 пострадавших находятся в критическом состоянии, а 58 — в тяжелом. Всего в местные больницы доставили около 640 человек.

Пожар на заводе уже потушен, но спасательная операция продолжается.

Из опасной зоны эвакуировали тысячу местных жителей и три тысячи сотрудников предприятия. Детские сады и школы закрыты.

ЧП стало крупнейшим для Китая в этом году.

 

 

 




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