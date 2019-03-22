Момент взрыва на химическом заводе в Китае попал на видео
В Сети появилось видео взрыва на химзаводе "Цзянсу Тяньцзяи" на востоке Китая, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.
In China, Tianjiayi Chemical Co., Ltd. explosion accident 2 pic.twitter.com/koU0WJN3iA— Samuel (@chnsed) 21 марта 2019 г.
На кадрах виден пожар, затем происходит мощный взрыв, после чего пламя и клубы дыма моментально распространились вокруг.
Взрыв произошел накануне днем.
В результате инцидента погибли 47 человек, еще 32 пострадавших находятся в критическом состоянии, а 58 — в тяжелом. Всего в местные больницы доставили около 640 человек.
Пожар на заводе уже потушен, но спасательная операция продолжается.
Из опасной зоны эвакуировали тысячу местных жителей и три тысячи сотрудников предприятия. Детские сады и школы закрыты.
ЧП стало крупнейшим для Китая в этом году.