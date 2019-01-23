Азиатские индексы - 23-01-19

ТОКИО, 23 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 23 января на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.14% и составил 20593.72 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.60% и составил 1547.03 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.05% и составил 2581.00 пункта, а HANG SENG вырос на 0.01% и составил 27008.20 пункта.