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Азиатские индексы - 23-01-19


ТОКИО, 23 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 23 января на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.14% и составил 20593.72 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.60% и составил 1547.03 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.05% и составил 2581.00 пункта, а HANG SENG вырос на 0.01% и составил 27008.20 пункта.




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