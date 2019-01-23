Xiaomi показала свой первый складной смартфон

Президент и сооснователь Xiaomi Лин Бин показал первый складной смартфон, созданный китайской компанией. Видеоролик он опубликовал в среду на своей странице в социальной сети Weibo, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

"Мы создали первый смартфон со складным экраном, который должен стать первым в мире телефоном с возможностью двойного складывания", - написал Лин Бин.

В развернутом виде гаджет представляет собой планшет. При этом во время работы можно загнуть боковые части и превратить устройство в смартфон.

В описании к видео говорится, что Xiaomi удалось решить такие технические вопросы, как создание гибкого экрана и адаптация интерфейсной надстройки MIUI.

Лин Бин отметил, что названия у гаджета пока нет, рассматриваются два варианта - Xiaomi Dual Flex и Xiaomi MIX Flex.