СНБ Армении призывает граждан убрать автомобили с КПП «Баграташен»

СНБ Армении призвала владельцев машин убрать их до 31 января с территории КПП «Баграташен». Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью СНБ Армении.

В обращении указывается, что наличие большого числа машин на таможенном пункте (в большинстве праворульные машины) мешает работе пункта.

«Призываем владельцев транспортных средств в семидневный срок убрать машины с территории КПП, в противном случае они подвергнутся административной ответственности», - говорится в обращении.