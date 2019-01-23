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СНБ Армении призывает граждан убрать автомобили с КПП «Баграташен»


СНБ Армении призвала владельцев машин убрать их до 31 января с территории КПП «Баграташен». Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью СНБ Армении.

В обращении указывается, что наличие большого числа машин на таможенном пункте (в большинстве праворульные машины) мешает работе пункта.

«Призываем владельцев транспортных средств в семидневный срок убрать машины с территории КПП, в противном случае они подвергнутся административной ответственности», - говорится в обращении.


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