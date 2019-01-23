Ночь на 23 января стала самой холодной в Москве за 127 лет

Ночь на 23 января стала самой холодной с начала месяца - температура в Москве на станции ВДНХ опустилась до -19,8 градуса, однако погоде не удалось побить рекорд 1892 года. Об этом сообщил ТАСС в среду заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра Анатолий Цыганков.

"В Москве на станции ВДНХ температура опустилась до -19,8 градуса, а в Черустях сегодня ночью было -27,8. Холоднее было только 23 января 1892 года, когда температура в столице опустилась до -38", - сказал он,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Он отметил, что предстоящие ночи на 24 и 25 января в Москве также будут морозными, столбик термометра может опуститься до -20 градусов и ниже.