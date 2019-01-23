Полиция готовит материалы по поводу драки между школьниками

Крупная драка с участием школьников произошла в Ереване. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью полиции Армении.

Отмечается, что инцидент произошел 22 января. В 14:45 из университетской больницы №1 в отдел полиции поступил сигнал о том, что к ним с телесными повреждениями доставлены четверо подростков с различными травмами.

В больницу прибыли полицейские. Они установили личности пострадавших. Все они – учащиеся одной из столичных школ 16-17 лет. Они сообщили, что бегали и упали, в результате чего получили травмы.

Однако сотрудники полиции выяснили, что в тот же день в 13:30 на ул. Чайковского в Ереване произошел конфликт между упомянутыми подростками и тремя 18--19-летними юношами. Спор перерос в драку, в результате чего ребята получили телесные повреждения. В результате драки, подростки 16-17 лет получили ранения и были доставлены в Первую университетскую клинику.В связи с инцидентом в полиции подготавливаются материалы. Назначены экспертизы.