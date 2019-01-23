Палата представителей приняла законопроект, запрещающий Трампу выводить США из НАТО
Палата представителей Конгресса США приняла законопроект, согласно которому глава государства Дональд Трамп не сможет выйти из НАТО. Об этом сказано на сайте Конгресса.
В заявлении автора документа, демократа Джима Панетты, указано, что законопроект запрещает «любые попытки президента выйти из альянса и использование для этого бюджетных средств». Кроме того, документ поддерживает стремление стран-членов НАТО тратить как минимум 2 процента ВВП на оборону,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.
В середине января сообщалось, что Трамп несколько раз в частных беседах высказывал желание выйти из организации. Как пишет The New York Times, такое решение было бы равнозначно распаду Североатлантического альянса.