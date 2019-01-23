Информационное агентство «Арменпресс» представляет ожидаемые сегодня события

Предстоящие новости:

Государственное информационное агентство «Арменпресс» представляет все то, о чем вы прочитаете, услышите и увидите в сегодняшней новостной ленте.

Сегодня, 23-го января, в Давосе проходит международный экономический форум. Премьер-министр Армении Никол Пашинян 20 января с рабочим визитом посетил Швейцарию для участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе. На полях форума запланирован ряд двусторонних и многосторонних встреч премьер-министра с главами других государств, международных организаций и бизнес-компаний. В Давосе Никол Пашинян также примет участие во встрече Неформальной группы международных экономических лидеров (IGWEL) и Всемирном гражданском форуме.В Цюрихе премьер-министр Армении Никол Пашинян встретится с представителями представителями Швейцарско-армянской торговой палаты и швейцарскими бизнесменами.

Сегодня, 23-го января, состоится пресс-конференция министра здравоохранения Армении Арсена Торосяна.

Сегодня, 23-го января, состоится заседание совета попечителей фонда “Национальный политехнический университет Армении”.

Сегодня, 23-го января, состоится пресс-конференция председателя Союза производителей отечественных товаров Вазгена Сафаряна.

Сегодня, 23-го января, состоится пресс-конференция международного эксперта по вопросам общественного управления финансами Мовсеса Аристакесяна.

Сегодня, 23-го января, состоится пресс-конференция на тему участия команды из Армении в проекте «Лига Смеха».

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