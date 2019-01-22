Азиатские индексы - 22-01-19

ТОКИО, 22 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 22 января на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.47% и составил 20622.91 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.63% и составил 1556.43 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 1.18% и составил 2579.70 пункта, а HANG SENG снизился на 0.70% и составил 27005.45 пункта.