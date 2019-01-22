В России рекордными темпами подорожало пшено

В России продолжается рост оптовых цен на крупы, лидером является пшено, тонна которого на минувшей неделе подорожала сразу почти на 4 тыс. рублей.

Согласно данным компании "ПроЗерно", к 18 января цена тонны пшена достигла рекордных 42,8 тыс. рублей, что на 3 770 рублей больше, чем неделей ранее. Это и самый высокий недельный рост, и самая высокая цена среди трех основных крупяных культур (гречка, рис, пшено),сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

В январе 2018 года, по данным "ПроЗерно", тонна пшена стоила 15,1 тыс. рублей.