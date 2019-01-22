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Еврокомиссия оштрафовала Mastercard на €570 млн


Еврокомиссия (ЕК) оштрафовала платежную систему Mastercard на €570,57 млн за злоупотребление доминирующим положением на рынке безналичных платежей ЕС. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении ЕК.

"Еврокомиссия оштрафовала платежную систему Mastercard на €570,566 млн за злоупотребление доминирующим положением на рынке и ограничение возможностей европейского бизнеса пользоваться альтернативными и более выгодными услугами трансграничных платежей внутри европейского единого рынка", - сообщила ЕК,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

 

 




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