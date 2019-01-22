Мэрия Парижа привела в действие план "Большой холод" в связи с низкой температурой и снегопадом во французской столице.

Снег в Париже идет с утра вторника, ожидается, что в городе выпадет до трех сантиметров осадков,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"В связи с понижением температуры мы активируем план "Большой холод"… В течение 24 часов мы откроем в Париже 220 дополнительных мест срочного приюта для бездомных", - написала мэр Парижа Анн Идальго в Twitter.

Всего с начала зимы в Париже было открыто 2,5 тысяч мест для убежища лиц без определенного места жительства.

Прошлой зимой во Франции от холода умерли четыре человека.