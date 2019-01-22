Макрон и Меркель подписали новый договор о сотрудничестве и интеграции

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель во вторник в немецком Ахене подписали новый договор о сотрудничестве и интеграции, который содержит положения об укреплении связей между двумя странами в области внешней политики, экономики, обороны и безопасности, культуры и образования, климата, приграничных территорий, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Среди прочего в договоре идет речь о том, что принятие кандидатуры Германии в качестве постоянного члена Совета Безопасности ООН "является приоритетом франко-немецкой дипломатии".

Ахенское соглашение опирается на основы Елисейского договора от 1963 года, который в значительной степени способствовал историческому примирению между Францией и Германией. Елисейский договор, подписанный Шарлем де Голлем и Конрадом Аденауэром в Париже 56 лет назад, обязывал власти обеих стран проводить регулярные консультации по основным направлениям внешней политики, вопросам безопасности, а также молодежной и культурной политике.

Целью нового договора является еще большее сближение двух стран и подготовка к вызовам, с которыми они сталкиваются в 21-м веке. Договор, текст которого был распространен пресс-службой Елисейского дворца, содержит 7 глав и 28 статей.