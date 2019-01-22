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“Отпусти меня”: Вааг Раш презентовал видеоролик новой песни


Певец Вааг Раш представил своим поклонникам новый видеоролик с песней “Отпусти меня”. Как сообщает «Арменпресс», режиссером видеоролика является Серж Габян, музыка Ваага Раша, слова – Татев Восканян.

По словам Ваага Раша, песня была создана в мае 2018 года, а видеоролик снят в сентябре. Были произведены специальные монтажные работы, после чего итоги работы были представлены общественности.

Идея создания песни “Отпусти меня” принадлежит Сержу Габяну. В видеоролике отражена идея свободы, того, что в свободе нуждается каждый. Человек даже от собственных оков освобождаться хочется. И эта своеобразная идея свободы представлена посредством интерактивного ящика.

По словам Ваага Раша, идея ему очень понравилась, и он не сомневается, что она заинтересует и его поклонников.

В течение года певец представит также видеоролик уже полюбившейся песни “Красный цветок весны”.

Вааг Раш (Ваагн Рушанян) родился в 1982 году в Артике. С 12 лет посещал отделение гитары местной музыкальной школы им. Д. Казаряна. Музыкальную карьеру начал с песни “Осенний ветер”, которая была также положена на видеоролик. У него есть песни, которые написаны на слова Сильвы Капутикян, Чаренца, Мецаренца, Шираза, Сагяна, Теряна, Севака и других великих авторов. В 2011-м году он, вместе с Евой Суджян, представили рок-интерпретацию народной песни “Адана”, премьера видеоролика которой состоялась 24 апреля.

Вместе с певицей Соной Рубенян представили два произведения – “В поцелуе” и “Танец короны”. Вааг Раш обработал и по-своему представил написанную в советские годы Алексеем Экимяном песню “Рабочий парень”, которая после изменения текста стала песней о солдате и была названа “Солдат”. Недавно на суд любителей музыки был вынесен романс Романоса Меликяна “Роза”, а в сентвбре прошлого года на суд общественности была предоставлена его первая авторская песня на русском языке на слова поэта Иннокентия Аненску. Песня называется “Осенний романс”.

 




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