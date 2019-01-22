Британские газеты продолжают обсуждать "брексит". Точнее, пытаться спрогнозировать, как еще могут повернуться события, сообщает Арменпресс со ссылкой на BBC.

Daily Telegraph стало известно, что в понедельник лидер лейбористов Джереми Корбин наконец поддержал идею повторного референдума. Его однопартийцы уже некоторое время пытались склонить лидера к этому решению, хотя сам он, как говорят, является сторонником выхода Британии из ЕС.

Теперь Корбин хочет, чтобы правительство позволило депутатам Палаты общин проголосовать на следующей неделе за или против повторного плебисцита. Как пишет издание, парламент имеет право принудить Терезу Мэй объявить еще один референдум, который может привести к тому, что "брексит" будет отменен.

По мнению сторонников идеи повторного референдума из разных партий, поддержка лейбористов делает его проведение все более вероятным.

В понедельник вечером, как пишет газета, лейбористы подали свою поправку о повторном референдуме, которая может быть выставлена на голосование уже на следующей неделе, если такое решение примет спикер Палаты общин.

Поправка призывает правительство позволить депутатам голосовать по вариантам, которые позволят избежать выхода Британии из ЕС без договора. Одним из вариантов, за который, по плану лейбористов, смогут голосовать члены Палаты общин, как раз и будет повторный референдум.