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Кевин де Брюйне отказался переходить в «Реал»


Бельгийский полузащитник чемпиона Англии «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне отказался переходить в мадридский «Реал».

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает газета  Don Balon.

 27-летний футболист отклонил предложение «Королевского клуба», потому что его все устраивает в «Манчестер Сити».

Де Брюйне с 2015-го года играет за английский клуб, в составе которого в нынешнем чемпионате Англии провел 13 матчей, став автором трех голов и двух результативных передач.


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