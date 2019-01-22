Кевин де Брюйне отказался переходить в «Реал»

Бельгийский полузащитник чемпиона Англии «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне отказался переходить в мадридский «Реал».



Как передает «Арменпресс», об этом сообщает газета Don Balon.

27-летний футболист отклонил предложение «Королевского клуба», потому что его все устраивает в «Манчестер Сити».Де Брюйне с 2015-го года играет за английский клуб, в составе которого в нынешнем чемпионате Англии провел 13 матчей, став автором трех голов и двух результативных передач.