Следующий поединок Гора Ерицяна состоится 9-го февраля

Следующий поединок члена сборной Армении и профессионального боксера Гора Ерицяна состоится 9-го февраля в Сочи. Как передает «Арменпресс», здесь, среди прочих, выступят также профессиональные боксеры Гор Ерицян и Ваге Саруханян.

Имя соперника чемпиона мира среди молодежи по версии WBO Гора Ерицяна пока не известно. Ваге Саруханян, одержавший на профессиональном ринге 19 побед, впервые выступит на соревнованиях Кубка имени Владимира Путина, в которых выступят 8 сильнейших боксеров из РФ.

В первом поединке соперником Ваге Саруханяна станет Павел Маликов.